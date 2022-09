Rund 400.000 junge Maifische für den Rhein ausgesetzt

Etwa 410.000 junge Maifische sind seit Dienstagabend in die untere Murg in Baden-Württemberg ausgesetzt worden. Von dort aus sollen sie sich im Rhein ausbreiten, ins Meer schwimmen und zum Laichen zurückkommen. Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) war dabei, als etwa 30.000 der Tiere im Ort Steinmauern (Kreis Rastatt) ausgewildert wurden. Infolge der Industrialisierung verschwand ein großer Teil der Lebensräume für den Maifisch, ein bis vor 60 Jahren bei uns heimischer Heringsfisch. Seit einigen Jahren wird das Maifischprojekt im Rhein durchgeführt. 2015 seien erstmals Maifische in der Mosel und in der Fischwechselanlage an der Staustufe Koblenz registriert worden, teilte das Ministerium mit.