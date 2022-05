Mai-Kundgebungen im Zeichen des Krieges in der Ukraine

Die Kundgebungen zum 1. Mai hat auch in Rheinland-Pfalz vor allem ein Thema bestimmt: Russlands Krieg gegen die Ukraine und die Folgen für die Menschen in Deutschland. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes fand am Vormittag in Ludwigshafen statt. Die neue DGB-Landesvorsitzende warnte, man dürfe aus der Ukraine Geflüchtete hier nicht ausnutzen.