per Mail teilen

Die Wirtschaftslage in Deutschland ist schwierig - tausende Stellenstreichungen sind angekündigt. Auch die Belegschaft bei Rasselstein in Andernach macht sich Sorgen um ihre Zukunft, seit der Mutterkonzern Thyssenkrupp Einsparungen angekündigt hat. Bei einer Mahnwache am Dienstag wurde auch offensichtlich, dass die Bundestagswahl näher rückt.