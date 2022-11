per Mail teilen

Die Stimmung in Ludwigshafen, auch in sozialen Netzwerken, ist seit der Messerattacke im Statteil Oggersheim immer noch aufgeheizt. Zwei Männer starben, einer wurde schwer verletzt. Der Verdächtige stammt aus Somalia. Der Schock über die Bluttat sitzt immer noch tief. Am Samstag fand eine Mahnwache statt, organisiert unter anderem vom Deutschen Gewerkschaftsbund und den Kirchen.