Unbekannte zerkratzen vier Autos in Kaiserslautern

Bislang unbekannten Täter haben am Sonntag in Kaiserslautern vier Autos beschädigt. Nach Angaben der Polizei standen die Autos in der Straße „An der Emilsruhe“ in der Nähe vom Hauptfriedhof. Die Täter hätten die Autos mithilfe eines spitzen Gegenstandes zerkratzt – vermutlich im Vorbeigehen. Je nachdem, wie die Autos geparkt hatten, sei teils die Fahrer-, teils die Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 8.000 Euro. Sie sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.