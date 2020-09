Niemals vergessen: Gedenken in Hinzert

Erinnerungsfeier an die Opfer des KZ Hinzert

Niemals vergessen, was die Nazis den Menschen angetan haben. Darum geht es immer am dritten Samstag im September in der Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert im Hunsrück.

Mehr als 320 Menschen sind dort von den Nazis ermordet worden oder an den Folgen des Lager- Terrors gestorben. Die Zeremonie am Samstag - ein persönliches Erinnern an die Opfer. Wegen der Corona-Pandemie mit deutlich weniger Besuchern als sonst - aber genauso intensiv. Gedenkstätte Hinzert wird ab 2021 erweitert Die Gedenkstätte SS-Sonderlager/KZ Hinzert kann ab Frühjahr 2021 erweitert werden. Das hat der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, Bernhard Kukatzki, mitgeteilt. Ein zweistöckiges Gebäude wird demnach unmittelbar neben der Gedenkstätte errichtet. Es soll Seminarräume bieten, in denen Schulklassen die Geschichte des Lagers kennenlernen können. Im Außenbereich sollen Info-Tafeln aufgestellt werden. Außerdem plant das Land archäologische Grabungen auf dem ehemaligen Lagergelände.