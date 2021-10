Regelmäßiges Stoßlüften soll nach den Herbstferien zu jeder Unterrichtsstunde an den rheinland-pfälzischen Schulen gehören. Aber was ist, wenn sich die Fenster nicht richtig öffnen lassen? Das Land will dafür die Anschaffung mobiler Lüftungsgeräte mit speziellen Filtern fördern. Was können sie leisten?