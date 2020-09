Regelmäßig Stoßlüften - damit versuchen Schulen in Rheinland-Pfalz Corona-Infektionen im Unterricht zu verhindern. Doch taugt das auch, wenn es kälter wird? Bildungsministerin Hubig sagt ja.

Über diese Frage haben die Bildungsminister der Länder am Mittwochabend mit Experten für Virologie, Hygiene und Lüftungsanlagen beraten. Mit eindeutigem Ergebnis, wie die rheinland-pfälzische Ressortchefin und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Stefanie Hubig (SPD), dem SWR sagte. "Die Experten haben uns ganz deutlich gesagt, dass Lüften das A und O ist. Und zwar nicht durchgängig - nicht im Sinne von Durchzug - sondern Stoßlüften nach 20 Minuten, drei bis fünf Minuten, und am Ende einer Unterrichtsstunde." In den Pausen solle die Tür aufgemacht werden, um für Durchzug zu sorgen. So ist es bereits im Hygieneplan für die Schulen festgelegt.

Extra Lüftungstechnik im Klassenraum brauche es nur da, wo nicht gelüftet werden könne oder wo die Fenster sich nicht öffnen ließen. Für diese Räume sieht der Hygieneplan des Landes vor, dass sie für den Unterricht nicht genutzt werden dürfen.

Kritik von Gewerkschaften

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW) hatte Entlüftungsanlagen für Schulen gefordert und dem Land vorgeworfen, diese nicht einbauen zu wollen, weil sie zu teuer seien. Die Vorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing, forderte Schritte wie in Bayern. Dort hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) angekündigt, den Kommunen 50 Millionen Euro zum Kauf von Raumlüftern und Filtern in Schulen und Kitas zur Verfügung zu stellen.

Hubig lehnt das für Rheinland-Pfalz ab. "Die Experten haben gestern Abend dazu eine ganz klare Aussage gemacht: Wenn gelüftet werden kann, muss keine Lüftungsanlage dazu kommen. Wie das in den Ländern dann im Einzelnen umgesetzt wird, das steht natürlich jedem Minister, jeder Ministerin entsprechend zu, das zu entscheiden."

Stoßlüften auch im Herbst und Winter

Die Gefahr, dass sich Lehrerinnen und Lehrer, Kinder und Jugendliche durch das Stoßlüften bei niedrigen Temperaturen erkälten könnten, sieht Hubig nicht. Die Raumtemperatur sinke durchs Stoßlüften nur um zwei, drei Grad. "Es wird dann auch nicht so kalt, dass man es in diesen drei bis fünf Minuten im Klassenzimmer nicht aushalten kann."

Hubig hebt aber hervor, dass nicht durchgängig gekippt sein dürfe "Schwierig ist ein permanenter Durchzug, das ist nicht gesund."

Gewerkschaft und Ministerin skeptisch bei CO2-Ampeln

In der Diskussion sind derzeit auch sogenannte CO2-Ampeln für die Klassenräume. Sie zeigen an, wann gelüftet werden soll. Allerdings messen sie nicht die Konzentration virushaltiger Luftpartikel, der sogenannten Aerosole. Die GEW hatte sie als eine Orientierung für Lehrerinnen und Lehrer, aber nicht als wirkliche Lösung gesehen.

Eine CO2-Ampel kostet um die 60 Euro. SWR

Auf diesem Standpunkt ist auch die Ministerin und beruft sich auf die Expertenanhörung am Mittwoch: Werde gelüftet, seien die Ampel nicht nötig. "Man kann CO2-Ampeln für Schulen anschaffen, damit man sein Lüftungsverhalten stärker trainiert, notwendig, so die Experten, ist es aber nicht."