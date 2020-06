per Mail teilen

Bundesweit hat es Durchsuchungen wegen Hasskommentaren im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke gegeben. In Rheinland-Pfalz gibt es zwei Beschuldigte.

Das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hat seit dem Morgen Häuser in Mayen und Kaiserslautern durchsucht. Wie die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz mitteilte, gibt es zwei Beschuldigte, einen 67-Jährigen in Mayen und einen 47-Jährigen in Kaiserslautern.

Sie würden verdächtigt, auf Facebook die Ermordung des CDU-Politikers Walter Lübcke in einer strafrechtlich relevanten Art und Weise begrüßt oder öffentlich zu einer Straftat zum Nachteil von Lübcke aufgefordert zu haben.

Durchsuchungen in zwölf Bundesländern

Die Durchsuchungen sind Teil einer konzertierten Aktion, bei der in zwölf Bundesländern gegen insgesamt 40 Beschuldigte wegen strafrechtlich relevanter Äußerungen im Zusammenhang mit der Ermordung des ehemaligen Kasseler Regierungspräsidenten ermittelt wird.

Ausgangspunkt des gemeinsamen Vorgehens der Strafverfolgungsbehörden seien seit September 2019 geführte Ermittlungen der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und des hessischen Landeskriminalamts.

Im Falle einer Verurteilung haben die Beschuldigten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafen zu rechnen.