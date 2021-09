Probleme bei Dornfelder und Portugieser

Die Winzer in der Pfalz haben nach eigenen Angaben etwa die Hälfte des neuen Wein-Jahrgangs gelesen. Die erste Zwischenbilanz fällt durchwachsen aus. Es sei ein schwieriges Jahr für Rotweine wie Dornfelder und Portugieser, berichtet eine Winzergenossenschaft an der Mittelhaardt. Die Trauben habe man schnell lesen müssen, bevor sie durch die Kirschessigfliege geschädigt werden. Diese Weine würden nun eher fruchtig und spritzig. Ein Bio-Winzer aus der Südpfalz rechnet bisher im Vergleich mit den Vorjahren mit nur etwa der halben Erntemenge. An der Südlichen Weinstraße habe es mehr geregnet. Faule Beeren müssten mit viel Handarbeit weggezupft werden. Gute Aussichten gebe es allerdings für die bevorstehende Riesling-Ernte. In etwa einer Woche soll die Lese dieser wichtigsten Pfälzer Sorte beginnen.