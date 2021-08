Der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr wünscht sich für die Bahnstrecke von Winden nach Wörth in der Südpfalz ein zweites Gleis. Bei der Deutschen Bahn, der die Trasse gehört, soll eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben werden. Auf dem 13 Kilometer langen Abschnitt verkehren eine Regionalbahnlinie und eine Expresslinie jeweils im Stundentakt. Begegnen können sich die Züge nur in Kandel. Hat eine Bahn Verspätung, muss der Gegenzug warten und verspätet sich auch. Der Bund hatte es abgelehnt, die Strecke in ein Ausbau- und Elektrifizierungsprogramm aufzunehmen. Deshalb wird der Zweckverband jetzt aktiv. Bis 1945 lag zwischen Winden und Wörth ein zweites Gleis. Es wurde von der französischen Besatzungsmacht abgebaut und das Metall eingeschmolzen, um damit Schäden auszugleichen, die Deutschland im Krieg verursacht hatte.