Die Stadt Speyer plant am 20. Juni eine zweite große Impfaktion mit etwa 3.000 Impfdosen. Die erste Aktion Mitte Mai hatte sogar Menschen aus Hamburg und Berlin angelockt.

Bei der zweiten Impfaktion in Speyer sollen sich nicht mehr Menschen aus ganz Deutschland impfen lassen können. Teilnehmen dürfen am 20. Juni nur Bürger mit Erstwohnsitz in Speyer, den Verbandsgemeinden Römerberg-Dudenhofen und Rheinauen sowie aus Schifferstadt und Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis).

Viel Interesse an Impaktion in Speyer SWR

Stadt will Verkehrschaos vermeiden

Außerdem ist zuvor eine Anmeldung über die Homepage der Stadt Speyer nötig. Wer keinen Termin hat, braucht es gar nicht erst zu versuchen, stellt die Stadt klar. Sie hofft, dass die Aktion dann geordneter abläuft als beim letzten Mal. Polizei und Feuerwehr werden demnach ebenfalls im Einsatz sein.

Die erste Aktion im Mai hatte zu einem Verkehrschaos im Großraum Speyer geführt. Manche fuhren hunderte Kilometer, um sich impfen zu lassen, aus München, Stuttgart, Hamburg und Berlin. Damals wurden 1.600 Dosen des Stoffs Astra Zeneca verabreicht. Dieses Mal sollen rund 3.000 Dosen von Johnson & Johnson gespritzt werden. Bei dem Impfstoff ist nur eine Impfung nötig.