Zwei Opfer von Betrügern verlieren viel Geld

Die Polizei in Ludwigshafen meldet zwei weitere Opfer von Trickbetrügern. So sei am Dienstag eine 81 Jahre alte Frau um 22.000 Euro geprellt worden. Die unbekannten Täter hätten sich als Polizisten ausgegeben und am Telefon behauptet, dass das Geld der Seniorin auf der Bank nicht mehr sicher sei und die angeblichen Polizisten das Bargeld sicher verwahren würden. Daraufhin habe die 81-jährige die 22.000 Euro an den unbekannten Betrüger ausgehändigt. Ebenfalls am Dienstag wurde laut Polizei auch ein älterer Mann im Stadtteil Gartenstadt betrogen. Eine Anruferin hatte behauptet, er könne einen Gefängnisaufenthalt seiner Enkelin nach einer Straftat nur verhindern, wenn er eine Kaution für sie zahle. Tatsächlich sei es dann zur Übergabe von Bargeld in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages gekommen.