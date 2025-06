Zwei Verletzte nach Brand in Weisenheim an Sand

In einer Einrichtung für betreutes Wohnen in Weisenheim am Sand (Kreis Bad Dürkheim) hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Laut Polizei könnte ein Bewohner das Feuer gelegt haben.

Das Feuer war gegen drei Uhr nachts ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, räumten Einsatzkräfte das Gebäude. Bei dem Brand wurden zwei Bewohner verletzt, laut Polizei sind sie im Krankenhaus. Das Feuer im Obergeschoss des Gebäudes konnte relativ schnell gelöscht werden. Bislang ist noch unklar, wie hoch der dabei entstandene Schaden ist. Polizei: Brandstiftung durch Bewohner in Weisenheim am Sand Laut Polizei besteht der Verdacht, dass ein Bewohner das Feuer gelegt haben könnte. In dem Gebäude ist eine Wohngemeinschaft mit betreutem Wohnen untergebracht. Laut dem Betreiber der Einrichtung werden dort psychisch kranke Menschen auf dem Weg in die Selbstständigkeit unterstützt.