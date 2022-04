per Mail teilen

Bei einem Brand auf dem Werksgelände der BASF in Ludwigshafen sind zwei Mitarbeiter einer Fremdfirma verletzt worden. Wie das Chemieunternehmen mitteilte, hat am Montagabend in einer Anlage einer kunststoffverarbeitenden Firma eine Pumpe Feuer gefangen. Zwei Mitarbeiter der Firma hätten dabei Rauchgas eingeatmet und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Der Brand sei schnell gelöscht worden, die Ursache werde noch ermittelt.