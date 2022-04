Nach einem Messerangriff auf zwei Männer vor einer Bar in Germersheim am vergangenen Wochenende sind jetzt zwei Tatverdächtige festgenommen worden. Laut Polizei wurden am Donnerstag ein 19- und ein 29-Jähriger aus Germersheim wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verhaftet. Bei dem Streit in der Nacht zum Sonntag sollen sie zwei andere Männer mit einem dem Messer schwer verletzt haben. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauerten weiter an.