Schwimmbad in Römerberg schließt - Bad in Schifferstadt vielleicht

Das Kreisbad in Römerberg wird am kommenden Montag wohl bis zum Ende der Sommerferien geschlossen. Möglicherweise macht auch das Bad in Schifferstadt zu.

Grund dafür ist nach Angaben des Rhein-Pfalz-Kreises die unsichere Lage bei der Gasversorgung. Sollte ab Donnerstag nach den Wartungsarbeiten an der Pipeline kein russisches Gas mehr nach Deutschland fließen, soll auch das Schifferstadter Kreisbad geschlossen werden. Landrat Clemens Körner (CDU) wies darauf hin, dass die beiden Schwimmbäder ein Fünftel der Gasmenge benötigen, die im Kreis insgesamt verbraucht wird. Das Römerberger Bad war zuletzt ohnehin wegen Personalmangels fünf Tage geschlossen. Nur Schwimmkurse fanden statt. Das Bad in Römerberg ist ein reines Hallenbad. Im Schifferstadter Bad gibt es dagegen eine Liegewiese und ein Freiluftbecken. Rhein-Pfalz-Kreis muss Gasverbrauch senken Die Entscheidung für die Schließung in Römerberg hatte der Kreisausschuss nach Angaben einer Sprecherin mit großer Mehrheit am Montag getroffen. Dagegen gestimmt hatte nur die Fraktion der AfD. Bäder in Maxdorf und Mutterstadt sollen offen bleiben Der Rhein-Pfalz-Kreis betreibt noch zwei weitere Schwimmbäder: Das "Aquabella" in Mutterstadt und den "Heidespaß" in Maxdorf. Dort sind nach Angaben der Sprecherin keine Schließungen geplant. Beide Bäder haben riesige Außenanlagen.