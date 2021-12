2,1 Millionen Euro für barrierefreie Radwege

per Mail teilen

Der Landkreis Bad Dürkheim und die Stadt Neustadt an der Weinstraße erhalten vom Land Rheinland-Pfalz für den Bau eines barrierefreien Radwegenetzes einen Zuschuss von 2,1 Millionen Euro. Mit dem Geld sollen rund 80 Kilometer Radweg entstehen. Die Staatsministerin im Wirtschaftsministerium, Petra Dick-Walther, hat am Freitag in Wachenheim den entsprechenden Förderbescheid überreicht. Laut einer Sprecherin der Kreisverwaltung Bad Dürkheim soll die Radwege-Planung Anfang des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Das Geld kommt aus Fördermitteln der Europäischen Union.