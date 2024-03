Ludwigshafen: Zwei Mal Überfall in eigener Wohnung

per Mail teilen

In Ludwigshafen wurden zwei Mal Menschen direkt in ihrer Wohnung überfallen. Ein Opfer überwältigte einen der Täter und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Ein Mann aus Ludwigshafen wollte nach Polizeiangaben über eine Online-Plattform sein Handy an einen 21-jährigen Mann verkaufen. Für die Übergabe des Handys und des Geldes sollte der Käufer laut Polizei zu der Wohnung des Mannes kommen. Am späten Abend klingelte der Käufer und der 43-jährige Handybesitzer wollte ihn hineinbitten. Daraufhin wurde er aber von einem anderen Mann attackiert, so die Polizei.

Der zweite Täter entriss dem Wohnungsinhaber das Handy und rannte weg. Auch der 21-Jährige wollte laut Polizei flüchten, wurde aber vom Opfer festgehalten. Der junge Mann wehrte sich heftig und schlug dem 43-Jährigen immer wieder ins Gesicht, aber vergeblich. Das Opfer alarmierte die Polizei und übergab den Räuber. Er nannte den Beamten auch den Namen seines Komplizen. Gegen beide wird nun wegen Raubes ermittelt.

Mann wird in seiner Wohnung mit Messer bedroht

Im anderen Fall klingelte es am Montagabend an der Wohnungstür eines Mannes aus Ludwigshafen Gartenstadt. Laut Polizei dachte der Mann, es sei eine Nachbarin, die mit ihm im gleichen Mehrfamilienhaus wohnt. Als er die Tür öffnete, wurde er aber von zwei maskierten Männern in seine Wohnung zurückgedrängt. Einer der Täter bedrohte ihn nach Angaben der Polizei mit einem Messer während der andere die Wohnung durchsuchte. Die Täter raubten mehrere tausend Euro und flüchteten. Beide trugen dunkle Trainingsjacken und Skimasken.