Die Stadt Landau hat vor zwei Jahren als erste Kommune in Rheinland-Pfalz den Klimanotstand ausgerufen. Nach Auskunft des Umweltdezernenten Hartmann hat die Stadt seither unter anderem den Ausbau des Fahrradweg-Netzes vorangetrieben, ein neues Bussystem beschlossen und eine Solarpflicht für (private und gewerbliche) Neubauten.

Seit dem vergangenen Winter müssen Bauherren bei genehmigungspflichtigen Neubauprojekten mindestens auf der Hälfte ihrer Dachflächen Solaranlagen errichten. Um den Fahrradverkehr weiter zu verbessern, will die Stadt unter anderem zwei neue Radbrücken, zusätzliche Radwege und Stellplätze bauen. Laut Umweltdezernent will der Bund dafür bis zu sieben Millionen Euro zuschießen. Beim Busverkehr sollen die Busse in der Landauer City ab Ende 2022 im Zehn-Minuten-Takt fahren. (Außerdem soll es mehr Haltestellen und Busfahrten in die Stadtteile geben). Ziel sei, Autofahrer zum Umsteigen auf den Öffentlichen Nahverkehr und das Fahrrad zu bewegen.