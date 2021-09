per Mail teilen

In Landau hat es am Freitag zwei Feuerwehreinsätze am Hauptbahnhof gegeben. Zuerst war die Feuerwehr wegen eines brennenden Zuges ausgerückt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte dann nach eigenen Angaben fest, dass der Zug nicht brennt, sondern es eine Rauchentwicklung wegen einer festgefahrenen Bremse gibt. Beim zweiten Einsatz war Diesel aus einem Zug ausgelaufen.