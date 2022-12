Kandel: zwei Brände binnen weniger Stunden

Laut Polizei ist das Feuer in der Nacht zum Mittwoch in einem Wohnhaus ausgebrochen. Wenige Stunden zuvor hatte es schon einmal in Kandel gebrannt, ausgerechnet bei der Feuerwehr.

Die Löscharbeiten der Feuerwehr Kandel (Landkreis Südliche Weinstraße) dauerten nach Angaben der Polizei bis in den frühen Morgen. Zwei der vier Bewohner des Dreifamilienhauses sind mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gekommen. Den Schaden schätzt die Polizei aktuell auf über 300.000 Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Vorher hat es bei der Feuerwehr gebrannt Bereits am Mittag zuvor musste die Feuerwehr in Kandel ausrücken, dieses Mal allerdings mit deutlich kürzerem Anfahrtsweg: Nach einer Verpuffung brannte der Anbau des Feuerwehrhauses, der noch im Rohbau ist. Die Mannschaft fuhr zur Sicherheit alle Fahrzeuge aus der Halle ins Freie und begann gleichzeitig von außen mit der Brandbekämpfung. Wahrscheinlich sei beim Verlegen von Bitumen-Bahnen Lösungsmittel verpufft und hatte den Brand ausgelöst, so die Polizei. Verletzt wurde hier niemand.