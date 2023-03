Der Verein "Pfalzwein“ will mit einer neuen Werbekampagne die gesamte Pfalz als Weinbau- und Urlaubsregion stärken. Auftakt ist ein neues Logo, das dem Wortlaut nach das alte ist.

"Zum Wohl. Die Pfalz", so heißt das neue Logo der "Pfalzwein". Der Wortlaut ist wie seit 30 Jahren derselbe. Die Schriftzüge sind aber anders gestaltet, "Zum Wohl" steht klein und in Schreibschrift da, "Die Pfalz“ wird in Druckbuchstaben hervorgehoben und die beiden Weingläser, ja, die sind verschwunden.

Warum sind die Weingläser im Logo verschwunden?

Fakt ist, dass 75 Prozent der Deutschen die Pfalz als Weinbau- und Urlaubsregion an der Deutschen Weinstraße kennen. Das habe eine Erhebung der Pfalzwein ergeben, sagte der Vorsitzende Boris Kranz bei der Vorstellung des neuen Logos in Ruppertsberg (Kreis Bad Dürkheim).

Aber die Pfalz bestehe eben aus vielen Regionen und Urlaubszielen, das sei wie ein "Flickenteppich", so der Vorsitzende des Vereins "Pfalz.Touristik" Hans-Ulrich Ihlenfeld. Pfalzwein und Pfalzwerbung wollen die Vielfalt der Pfalz betonen. Deshalb seien die Weingläser im neuen Logo verschwunden.

Pfalz-Kampagne für mehr Touristen

Hinter dem Logo stehe eine Kampagne, die darauf abziele, die ganze Weinbau- und Urlaubsregion künftig unter dem bereits bekannten Label "Die Pfalz" besser zu bewerben und damit mehr Besucher für die Region zu begeistern, so die Vertreter von Pfalzwein und Pfalzwerbung. Angefangen bei Radtouristen für die Rheinebene mit ihren vielseitigen Radwanderrouten über Wanderer für den Pfälzerwald und Kletterer für das Dahner Felsenland bis hin zu Kulturfans für Städte wie Speyer, Neustadt oder Landau.

Doch wie soll das gehen? Die Pfalzwein will mit der Pfalzwerbung künftig noch mehr an einem Strang ziehen und die ganze Pfalz bewerben. Der Verein hat jetzt mit dem neuen Logo gestartet, das etwa auch auf Tischdecken und Weingläsern erscheinen soll. Noch in diesem Jahr soll es unter anderem einen neuen Auftritt samt Kurzfilm im Internet und in den Sozialen Medien geben, so die Verantwortlichen. Die beauftragte Firma habe für den neuen Auftritt auch sogenannte Claims formuliert, also Leitsprüche, die das Lebensgefühl und die Lebensart der Pfälzer vermitteln sollen. Da stehen Sätze wie "Die Kultur der Leichtigkeit", "Die lässige Weinregion" oder "Terroir der Gelassenheit".

Die Pfalz gleichbedeutend mit Südtirol oder dem Allgäu?



Unter dem neuen Label "Die Pfalz" wolle die Region es künftig auch mit sehr erfolgreichen Urlaubsregionen wie dem Allgäu oder Südtirol aufnehmen können, so Ihlenfeld. Das bedeute aber nicht, dass die regionalen und kommunalen Tourismusvereine nicht mehr mit ihren Angeboten werben könnten. Es gehe vielmehr darum, all die Angebote unter dem Begriff "Die Pfalz" national und international zu präsentieren.

Die Pfalz.Touristik will das im kommenden Jahr umsetzen, etwa mit einer neuen Imagebroschüre. Der Vorsitzende Ihlenfeld betont die Bedeutung einer solchen Kampagne: Immerhin bringe der Wirtschaftsfaktor Tourismus jährlich 2,2 Milliarden Euro in die Region. Die Kosten allein für die Kampagne mit dem neuen Logo beziffert die Pfalzwein auf 200.000 bis 300.000 Euro.