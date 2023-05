Zugausfälle zwischen Speyer und Germersheim

Bis zum 10. Juni müssen sich Bahnreisende auf Streckensperrungenn zwischen Speyer und Germersheim einstellen. Grund sind Arbeiten an Bahnübergängen. Wie der Zweckverband ÖPNV mitteilt, fallen die Züge an mehreren Abenden und Nächten aus. Zum Beispiel seit gestern durchgehend bis zum 12. Mai. Betroffen sind dann alle S-Bahnen und Regional-Express-Züge zwischen 19 Uhr am Abend und halb zwei Uhr in der Nacht.

Bis zum 10. Juni fahren nach Angaben der DB Netz AG an insgesamt 31 Abenden und Nächten Ersatzbusse. In Einzelfällen entfallen die Züge über den eigentlich gesperrten Abschnitt hinaus. Manche Ersatzbusse fahren auch bis Ludwigshafen bzw Bruchsal. Die genauen Abfahrtszeiten stehen im Internet auf bauinfos.deutschebahn.com.