Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert Bahnausfälle in der Pfalz

Der Fahrgastverband Pro Bahn kritisiert, dass in der Pfalz bis Freitag weniger Züge fahren als im Fahrplan vorgesehen sind. Grund ist nach Angaben des zuständigen Zweckverbandes Schienenpersonennahverkehr, dass im Zentralstellwerk in Ludwigshafen sehr viel Personal erkrankt ist.

Hintergrund ist, dass mit einer geringeren Anzahl von Zugfahrten im Stellwerk auch mit weniger Menschen pro Schicht ein verlässlicher Zugverkehr bewältigt werden könne, so der Verband.

Pro Bahn Kritisiert Notplan

Dieser Notplan wird scharf kritisiert. "Es kann immer mal wieder vorkommen, dass es zu einigen Krankheitsausfällen kommt, das kann man nicht verhindern", sagte Martin Sendel, Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn Rheinland-Pfalz/Saarland dem SWR. "Aber man kann einen Plan B haben." Bei ihm sei der Eindruck entstanden, dass das Verhalten der Bahn ein Schnellschuss ist.

Zugausfälle in den kommenden Tagen

Das Notkonzept sieht vor, dass zwischen 15 und 18 Uhr Züge der Linien S3 von Germersheim nach Karlsruhe nur auf den Teilabschnitten Speyer - Schifferstadt bzw. Heidelberg - Karlsruhe pendeln.

Der Regionalexpress zwischen Mainz und Karlsruhe hält dann nicht in Worms, Frankenthal und Ludwigshafen, sondern wird über Mannheim umgeleitet.

Erinnerungen an 2013

Die Argumentation, dass alles an den Krankheitsfällen im Stellwerk liege, wecke bei Martin Sendel vom Fahrgastverband Pro Bahn böse Erinnerungen an das "Stellwerk-Chaos" in Mainz im Jahr 2013. Damals war es durch gehäufte Krankheitsfälle beim Mainzer Stellwerk zu zahlreichen Zugausfällen gekommen.