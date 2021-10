Am Abend beginnen an der Bahnstrecke zwischen Germersheim und Schifferstadt Bauarbeiten. Nach Angaben des zuständigen Schienen-Zweckverband fallen S-Bahnzüge aus, allerdings nur von abends 20 Uhr bis in die Nacht. Als Ersatz fahren Busse. Es werde bis zum 6. November an der Leit- und Sicherungstechnik an der Strecke gearbeitet.