Sowohl bei Neustadt an der Weinstraße als auch in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) kam es am Freitagvormittag zu Zugausfällen. Seit dem Mittag sind beide Strecken wieder frei.

Laut Bundespolizei kam es im Wolfsbergtunnel in Neustadt an der Weinstraße am Freitagvormittag zu einem Notfalleinsatz am Gleis. Deshalb musste die Zugstrecke Richtung Kaiserslautern bis Mittag gesperrt werden. Seit dem mittag läuft alles wieder störungsfrei.

Schienenersatzverkehr zwischen Weidental und Neustadt

Der betroffene Zug wurde nach Kaiserslautern in ein Depot gefahren. Die mitfahrenden Reisenden durften unterwegs aussteigen.

Es wurde ein Schienenersatzverkehr mit insgesamt vier Bussen zwischen Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) und dem Neustadter Hauptbahnhof eingerichtet, der auch die üblichen Zughaltestellen der gesperrten Strecke anfährt.

Bereits am Vormittag Zugunfall in Schifferstadt

Bereits am Freitagmorgen ereignete sich laut Polizei ein weiterer Zugunfall in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis). Auch dort kam es zu einem Notarzteinsatz am Gleis und aufgrund dessen zu Umleitungen, Verspätungen und Teilausfällen.