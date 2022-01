Ludwigshafen: Mutter erhebt Vorwürfe gegen Kitas

Die Zustände an Ludwigshafener Kitas seien untragbar und chaotisch. Das sagt eine betroffene Mutter aus Ludwigshafen. Grund dafür sei vor allem der Personalmangel. Der Jugendhilfeausschuss der Stadt hat sich am Donnerstag mit dem Thema befasst.

Der aktuelle Kindertagesstättenbericht der Stadt Ludwigshafen vom Donnerstag bringt es ans Licht: In Ludwigshafen warten über 2.300 Kinder auf einen Kita-Platz. Tendenz steigend. Laut der Stadtverwaltung gibt es für den Mangel an Kita-Plätzen viele Gründe.

Zum einen gebe es einen eklatanten Fachkräftemangel. Dadurch blieben neue, gerade geschaffene Gruppen leer, da schlicht die Erzieherinnen und Erzieher für die Gruppen fehlten. Zugleich würden aber immer mehr Babys in der Stadt geboren. Da viele Familien aber keine finanziellen Mittel hätten, um ihre Kinder in privaten Einrichtungen unterzubringen oder in Einrichtungen freier Träger, steige der Bedarf gerade im städtischen Bereich, so der Bericht. Doch die Ludwigshafener Stadtkasse sei notorisch leer und könne so viele kommunale Plätze gar nicht finanzieren.

Personalmangel führt zu untragbaren Sicherheitsstandards an Kitas

Dieser Personalmangel wird nach Aussage der Mutter und Psychologin Hella Kuhlbrodt auch ständig als Argument angeführt, warum die Corona-Sicherheitsstandards in den Ludwigshafener Kitas ungenügend seien. Kuhlbrodt arbeitet in einer Klinik, also in einem systemrelevanten Bereich, und ist auf einen Betreuungsplatz für ihre zweijährigen Zwillinge angewiesen.

"Gruppen werden aufgrund der Personalnot ständig zusammengeworfen, gerade am Nachmittag", erzählt die berufstätige Mutter. Die Folge sei, dass bei einem positiven Corona-Fall die gesamte Kita geschlossen werden müsse. Aktuell bedeute das für berufstätige Eltern eine sechstägige Quarantäne des Kindes. Erst am sechsten Tag könne das Kind mit einem negativen PCR-Test wieder zurück in die Kita.

Bringen neue Quarantäne-Regeln Erleichterung?

Das ändert sich ab kommenden Montag. Dann dürfen betroffene Kinder bereits am nächsten Tag wieder in die Kita, sofern sie einen negativen Schnelltest mitbringen. Da die Sicherheitsstandards aber weiterhin niedrig blieben, befürchtet die zweifache Mutter einen enormen Anstieg der Infektionen durch die verkürzte Quarantäne.

"Ohne ergänzende Sicherheitsmaßnahmen ist es natürlich ein hohes Ansteckungsrisiko für die Kinder. Zumal sie ja nicht mehr mit einem sicheren PCR-Test zurück in die Kita dürfen, sondern mit einem wesentlich unzuverlässigeren Schnelltest“

Forderung nach mehr Sicherheit vor Corona in den Ludwigshafener Kitas

Wenn die Personalnot so groß sei, müsse man das Angebot eben einschränken, fordert Kuhlbrodt. Im vergangenen Jahr habe man bei wesentlich geringeren Inzidenzen auf Notbetrieb umgestellt und den berufstätigen Eltern somit feste Betreuungszeiten garantiert. Lieber ein eingeschränktes Angebot, auf das Verlass sei, als ständig geschlossene Kitas wegen Corona, findet die berufstätige Mutter. Der angebliche Regelbetrieb sei ein Etikettenschwindel. Außerdem könnte man nach über zwei Jahren Pandemie endlich Luftfilter aufstellen. Die Mittel dafür seien abrufbar, und dennoch stünden in den wenigsten Kitas in Ludwigshafen tatsächlich welche, so der Vorwurf von Hella Kuhlbrodt.