„Problem-Immobilien“ - so nennt die Stadt Ludwigshafen manche Häuser im Stadtteil Oppau. Hier werden unter anderem Monteure in „problematischen Unterkünften“ untergebracht. Dabei waren es ehemals Einfamilienhäuser. Die werden immer mehr zu Monteur-Pensionen umfunktioniert. Viele Anwohner sind genervt. Mit einer Unterschriftenaktion haben sie die Stadt Ludwigshafen und die angrenzende BASF zum Handeln gebracht.

Wird ein Haus in Ludwigshafen-Oppau verkauft, schaut das Ehepaar Dietz ganz genau hin. 70 Monteurwohnungen hat das Paar bereits gezählt - darunter auch illegale. Einfach zu viel, findet Heinrich Dietz.

"Das Problem an den Monteurwohnungen ist, dass wir im Prinzip so 1.000 bis 1.200 Leute mehr in Oppau haben, die eng zusammengefercht in ihren Wohnungen sitzen, natürlich rausgehen, auf der Straße ihr Leben leben, grillen, sich groß unterhalten, die Lautstärke ... Es geht ja schon morgens nach 5 Uhr los, dass sie auf der Straße stehen und darauf warten, abgeholt zu werden. Und so wird im Prinzip die Nachtruhe gestört." Heinrich Dietz, Anwohner aus Ludwigshafen-Oppau

Unterschriftenaktion gegen Monteurwohnungen in Oppau

Deshalb startete das Ehepaar zusammen mit einer Nachbarin eine Unterschriftenaktion. Sie wollen verhindern, dass die Stadtverwaltung noch weitere Monteurwohnungen in dem Gebiet genehmigt. Außerdem wollen sie, dass die Ordnungsbehörden die Unterkünfte kontrollieren. Denn teilweise seien nicht alle Monteurwohnungen legal. Mitunter sollen die Familienhäuser ohne Genehmigung umgewandelt worden sein.

Ehepaar Dietz zählt schon seit längerem in Oppau mit, wie viele Häuser in Monteurwohnungen umgebaut werden. SWR

Bei der Unterschriftenaktion haben innerhalb von drei Tagen 300 Oppauer unterschrieben. Der Brief ging an die Stadtverwaltung. Lillian Dietz war überrascht von dem Zuspruch: "Viele Leute haben den Brief gar nicht gelesen, die haben gesagt, was Monteure, gib her, ich mach mit und unterschreibe. Da habe ich erst gemerkt, was das für ein Bedürfnis ist für die Leute, das jetzt was unternommen wird.“

Monteurwohnungen in Ludwigshafen-Oppau teils illegal

Der Ortsvorsteher des Ludwigshafener Stadtteils Oppau, Frank Meier, hat für die Aktion Verständnis. Die Monteurwohnungen seien "das Problem in Oppau“, einem Stadtteil direkt im Umfeld der BASF. Die Vorgehensweise sei immer gleich: Einfamilienhäuser würden aufgekauft, notdürftig hergerichtet, mit mehreren Betten vollgestellt und dann an Monteure für 20,30 Euro am Tag vermietet. Das sei lukrativ und manchmal auch illegal, erklärt Ortsvorsteher Frank Meier.

"Die Polizei findet auch immer wieder illegale Arbeiter hier in den Wohnungen. Aber es ist halt schwierig: Die Besitzer werden angeschrieben, bekommen das auch gesagt, die sagen dann, ich habe das vermietet, ich werde meinen Mieter informieren. Und das ist ziemlich zäh, da kann es durchaus passieren, dass ein Jahr 'rumgeht und für den Menschen, der nebendran wohnt, und sich ärgert, ist nichts passiert.“ Frank Meier, Ortsvorsteher von Ludwigshafen-Oppau

Ludwigshafener Stadtrat prüft Zweckentfremdungsverbot

Der Ludwigshafener Stadtrat will nun prüfen, ob eine neue Satzung helfen kann, das sogenannte Zweckentfremdungsverbot. Das könnte verhindern, dass Wohnraum in Monteurwohnungen zweckentfremdet wird. Außerdem hat die Stadtverwaltung mittlerweile Verstärkung bei den Kontrollen angekündigt, wie sie dem SWR schriftlich mitteilt:

"Es gibt sowohl legale (genehmigte) als auch illegale Unterkünfte für Monteure und Kontrollen durch die Bauaufsicht und durch die Ordnungsbehörden. Um diese Kontrollen zu verstärken, sind vier halbe Stellen beantragt." Statement der Stadtverwaltung Ludwigshafen

Der Stadtrat habe bereits zugestimmt, die Genehmigung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) stehe allerdings noch aus.

BASF äußert sich zu den Monteurwohnungen in Ludwigshafen-Oppau

Nach Ansicht der Stadtverwaltung liegt es nahe, dass einige der Oppauer Monteure auch für die angrenzende BASF arbeiten. Auch dort steht niemand für ein Interview bereit. Schriftlich erklärt der Chemiekonzern aber, er nehme die Sorgen der Nachbarn ernst und kündigt Maßnahmen an. Halten Vertragspartner vorgegebene Sozialstandards bei ihren Monteuren nicht ein, würden Geschäftsbeziehungen abgebrochen werden. Außerdem:

"In einem ersten Schritt bietet die BASF-Wohnungsbaugesellschaft […] ein kleines Kontingent an Wohnraum in Ludwigshafen Süd an. Bis Mitte 2022 ist dann der Ausbau dieses Angebots auf […] rund 80 Plätze vorgesehen. Hier wird derzeit BASF-eigener Wohnraum in unmittelbarer Werksnähe ins Auge gefasst. Danach erfolgt ein weiterer Ausbau nach Bedarf." Statement der BASF in Ludwigshafen

Ändere sich nichts, bleibe nur der Wegzug

Ein erster Schritt in die richtige Richtung, findet das Ehepaar Dietz. Die Unterschriftenaktion scheint Wirkung zu zeigen. Sie hofft, dass die Stadt mehr gegen die Ruhestörung und gegen die illegalen Monteurwohnungen vorgeht. "Vielleicht gibt es durch das Zweckentfremdungsverbot, dass die Stadtverwaltung gerade prüft, ja wirklich die Möglichkeit, dass die Häuser nicht mehr in Monteurwohnungen umgewandelt werden", so Heinrich Dietz. Anonsten bleibe dem Ehepaar nur eins: Wegziehen - und das wollen die beiden, wenn sich nichts in Oppau ändert, durchziehen.