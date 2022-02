Zooschule Landau: Tierischer Unterricht seit 30 Jahren

Es ist eine Institution in der Südpfalz: die Zooschule im Landauer Zoo. 30 Jahre wird sie in diesem Jahr alt. Wir haben das Geburtstagskind besucht.

1992 wurde die Zooschule im Landauer Zoo gegründet, 2005 kam das neue Gebäude dazu SWR

Auch nach 30 Jahren gibt es immer noch dieses eine Missverständnis auszuräumen, wenn es um die Zooschule in Landau geht: Hier werden nicht etwa Tiere von Menschen unterrichtet, es ist andersrum. Der Grundgedanke ist ein ganz einfacher: Wer als Kind mit Tieren in Berührung kommt, sie beobachtet, sie vielleicht sogar anfassen darf, der wird sie achten lernen und irgendwann ein Erwachsener sein, dem es wichtig ist, ihren Lebensraum zu schützen.

Alle Wege führen zur Zooschule Landau SWR

1992 wurde die Zooschule gemeinsam mit der Uni Landau gegründet, als "win-win"-Situation: Zoobesucher lernen etwas über Tiere, Artenvielfalt und Naturschutz, angeleitet von Studierenden, die einmal Lehrer werden wollen, und hier ihre ersten Erfahrungen sammeln können. Das Konzept ging auf: Im ersten Jahr, als der Unterricht noch unter freiem Himmel stattfand, waren 800 Kinder mit dabei. Zwei Jahre später war schon ein kleines Schulhäuschen nötig und seit 2003 besuchen jedes Jahr mehr als 10.000 Kinder die Zooschule.

Mit der Zooschule groß geworden

Eines der Kinder war Tim Schönleber. Der Landauer wurde 1992 geboren, in dem Jahr, in dem die Zooschule gegründet wurde. "Meine Großeltern haben mich schon im Buggy durch den Zoo gekarrt, ich hab´ Tiere von Anfang an geliebt. Der Zoo ist für mich ein Ort, an dem die Welt noch in Ordnung ist, an dem man sich wohlfühlt". Sogar Benjamin Blümchen habe er rauf und runter gehört, weil die Hörspiele ja in einem Zoo spielen. Und Tierpfleger habe er werden wollen, wie Otto, der kleine Freund von Benjamin Blümchen.

Tim Schönleber als Kind in der Zooschule (offenbar weiß er die Antwort).... Tim Schönleber

...und Jahre später als Zoopädagoge 1000

Das hat nicht ganz geklappt, aber fast: Zoopädagoge ist er nun, nach abgeschlossenem Lehramtsstudium an der Uni Landau. "Ich finde es einfach Klasse, Kindern etwa über Tiere und die Zusammenhänge in der Natur beizubringen".

Kinder und Tiere – das ist nicht mehr selbstverständlich

Dr. Gudrun Hollstein trägt heute ein schickes, blaues Kleid, extra zum Geburtstag der Zooschule. Normalerweise sei sie aber eher lockerer unterwegs. Man müsse ja auch immer damit rechnen, dass ein Tier zur Begrüßung an einem hoch springt. So ein Kleid würde da nicht lange sauber bleiben.

Dr. Gudrun Hollstein, Gründerin der Zooschule im Zoo Landau SWR

Gudrun Hollstein hat die Zooschule gegründet. In 30 Jahren hat sie viel erlebt und sie hat beobachtet, wie sich die Generationen verändert haben. Die Kinder von heute sind nicht mehr so, wie die es die Kinder 1992 waren.

"Der Umgang mit Tieren war früher selbstverständlicher. Heute haben viele Kinder kaum Kontakt zu Tieren, wissen zum Beispiel nicht, wie man Futter anreicht…die nehmen das, knallen das auf den Boden, und denken, das ist Füttern."

Die Zooschule bietet deswegen einen Streichelzoo-Führerschein an, wo Kinder den Umgang mit Tieren von Grund auf lernen können. "Wie begegne ich einem Tier, wie fasse ich es an, wie füttere ich es, wie striegele ich es und so weiter". Klar: Fast jede Information über jedes Tier auf der Welt ist heutzutage mit einem Klick zu haben, so Hollstein: Aber das warme Fell eines echten, atmenden Tieres unter der Handfläche zu spüren, dieses Gefühl kann einem kein Smartphone ersetzen. "Wir brauchen die Zooschule mehr denn je, wenn es sie nicht gäbe, müssten wir sie erfinden!"

Jubiläumsprogramm der Zooschule Landau

Der Geburtstag soll gefeiert werden, und das nicht nur an einem Tag, sondern das ganze Jahr über. 24 Veranstaltungen plant das Team der Zooschule, darunter gleich mehrere Feste: Am Ostermontag soll es beispielsweise ein Frühlingsfest geben, im Mai dann das Fest der Artenvielfalt, im Juli das Fest der Spiele und so weiter. Mit Ausnahme des Eintritts in den Zoo sind viele Jubiläumsveranstaltungen kostenfrei. Das Programm soll zeitnah auf der Internetseite der Zooschule veröffentlicht werden.