Pustelschwein im Landauer Zoo ist Zootier des Jahres

Die Wenigsten haben wohl schon einmal etwas vom Visayas-Pustelschwein gehört. Der Zoo Landau hat die bedrohte Wildschweinart am Dienstag als das Zootier des Jahres 2022 vorgestellt. Warum, erfahren Sie hier.

Das Pustelschwein im Zoo Landau ist Zootier des Jahres 2022. SWR

Der Name Pustelschwein sei mit ein Grund, warum das Schwein zum Zootier des Jahres gewählt wurde, sagt Jens-Ove Heckel, Zoodiektor in Landau. Der Name komme daher, dass vor allem die älteren Männchen, also die Eber, pustel- und warzenartige Schwellungen im Gesicht haben und das wirke für viele Menschen nicht besonders ansprechend.

Pustelschweine stehen auf der Roten Liste

Es seien aber äußerst liebenswerte Tiere und vor allem seien sie auch sehr wichtig für die Ökosysteme in Indonesien und auf den Philippinen. Dabei komme das Visayas-Pustelschwein nur noch auf zwei von ehemals sechs Inseln vor. Zum einen, weil sein Lebensraum durch das Abholzen der Regenwälder immer mehr verschwinde. Zum Anderen weil das Wildschwein stark bejagd werde.

Ganz gravierend sei, dass sich die Afrikanische Schweinepest in den Gebieten, in denen das Pustelschein lebe, stark ausgebreitet habe, so Heckel. Die Tierseuche sei absolut tödlich für diese Wildschwein-Art, die ohnehin schon stark vom Aussterben bedroht sei.

Visayas-Pustelschweine in ihrem Gehege im Landauer Zoo. Zoo Landau

Zoo Landau beherbergt Familie in neuem Gehege

Im Zoo Landau lebt eine kleine Pustelschwein-Familie. Der Zoo beherbergt diese seltene Tierart seit 2017. Die Schweine haben inzwischen auch Nachwuchs bekommen. Dadurch haben Besucher die Gelegenheit, die Tiere zu beobachten und so mehr über die wenig bekannte Lebensweise und das Sozialverhalten der Tiere zu erfahren.

"Wir sind ganz stolz darauf, dass wir eine neue Philippinen-Anlage haben, in der auch unsere Visayas-Pustelschweine eine neue Heimat gefunden haben."

Ins Leben gerufen wurde die Kampagne "Zootier des Jahres" von der "Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz“. Ziel ist, auf Tierarten aufmerksam zu machen, die vom Aussterben bedroht. Während der Kampagne werden Spenden gesammelt, um schnellstmöglich Maßnahmen zum Schutz der bedrohten Pustelschweinarten zu unterstützen. Diese Artenschutzkampagne wurde 2016 mit dem Ziel ins Leben gerufen, sich für gefährdete Tierarten einzusetzen, deren Bedrohung bisher nicht oder kaum im Blick der Öffentlichkeit steht.