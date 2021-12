Neuer Star im Zoo Landau: Ein Zwergrüsseldikdik

Nach dem wochenlangen Lockdown öffnet auch der Zoo Landau ab Montag wieder - und kann dem Publikum gleich einen Neuankömmling präsentieren: ein Zwergrüsseldikdik.

Am 21. Februar hat das Zwergrüsseldikdik - ein Zwergantilopenböckchen - im Landauer Zoo das Licht der Welt erblickt. Es ist bereits das fünfte Jungtier, das die Mutter im Zoo Landau zur Welt gebracht hat. Zwergrüsseldikdiks stammen eigentlich aus Ost- und Südwestafrika.

Pünktlich zur Wiedereröffnung gibt es also einen neuen Star im Landauer Zoo. Ab 1. März dürfen Zoos, Tierparks und botanische Gärten nach dem Lockdown ihre Außenbereiche wieder öffnen.

Für den Zoo Landau gelten dabei die Auflagen der Landesverordnung: Zoos und botanische Gärten dürfen ihre Außenanlagen öffnen, Innenbereiche bleiben geschlossen. Auch dürfen nur ein Viertel so viele Besucher hereingelassen werden, wie es regulär erlaubt ist. Abstandsgebot und Maskenpflicht gelten weiterhin, Tickets müssen vorab gebucht werden.

Der Zoo Landau will jetzt ein elekronisches Buchungsverfahren für Eintrittskarten einführen. Außerdem müsse noch geklärt werden, wie viele Besucher in welchem Zeitraum zugelassen seien, so der Zoo-Direktor.

Wild - und Wanderpark bleibt vorerst zu

Der Wild- und Wanderpark in Silz im Kreis Südliche Weinstraße wird am Montag noch nicht wieder öffnen. Wie die Geschäftsführung auf SWR-Anfrage mitteilt, kam die Ankündigung der Landesregierung zu kurzfristig. Zudem seien noch Fragen offen, beispielsweise, wie viele Besucher gleichzeitig hineindürfen. Deshalb warte die Parkverwaltung erst einmal die neue Verordnung zu den Corona-Auflagen ab, die das Land am Mittwoch veröffentlichen will.

Noch keine Entscheidung zum Wildpark Rheingönheim

Der Wildpark Ludwigshafen-Rheingönheim im Süden von Ludwigshafen beherbergt auf 30 Hektar rund 200 Tiere. Ob auch sie ab Montag wieder Besuch empfangen dürfen, ist noch nicht bekannt: Die Stadt teilt dem SWR mit, sie werde sich spätestens am Freitag dazu äußern.

Erste Lockerungen im Land

In Rheinland-Pfalz dürfen ab Montag neben den Friseuren auch die Fußpflege oder Blumenläden wieder öffnen. Aber auch Gärtnereien und Gartencenter und Baumärkte mit Gartensortiment dürfen im Außenbereich wieder mit dem Verkauf starten.

Fahrschulen und Musikschulen starten wieder

Zudem können Fahrschulen wieder praktischen Unterricht anbieten. Allerdings müssen Fahrlehrer und -schüler eine Maske tragen. Auch Musikschulen dürfen wieder Einzelunterricht mit Maske und Abstand anbieten. Außerdem sei Termin-Shopping für Bekleidungsgeschäfte und Brautmodeläden möglich. Bei den Einzelterminen gilt Maskenpflicht.