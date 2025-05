Zoo Landau: Erstmals Nachwuchs bei den Waldhunden mit fünf Welpen

In einem Freigehege im Zoo Landau haben fünf kleine Waldhunde das Licht der Welt erblickt. Das Zoo-Team freut sich sehr über diesen ersten Zuchterfolg der bedrohten Wildtiere.

Die Waldhund-Welpen wurden vor genau einem Monat, am 23. April, geboren, so der Zoo Landau. Jetzt sind sie erstmals von einem Tierarzt untersucht worden. Das Ergebnis: Der Wurf besteht aus zwei weiblichen und drei männlichen Welpen, die alle gesund und putzmunter sind. Alle Tiere haben jetzt einen winzigen Chip eingesetzt bekommen, auch damit die Zoo-Mitarbeitenden sie künftig unterscheiden können.

Die Waldhund-Welpen im Zoo Landau hier bei ihrem ersten Gesundheitscheck. Zoo Landau

Südamerikanische Waldhunde werden blind geboren

Nach Zoo-Angaben stammen Waldhunde aus Süd- und Mittelamerika. Sie werden blind geboren und verbringen die ersten Wochen mit ihren Eltern in einer kleinen Höhle. Die fünf Welpen im Landauer Zoo haben inzwischen ihre Augen geöffnet und auch schon die ersten Milchzähne sind zu sehen, berichtet der Zoo. Nun dauere es nicht mehr lange, bis die Kleinen erste Fleischmahlzeiten fressen.

Der Waldhund-Nachwuchs im Zoo Landau ist ein Winzling. Aber auch ausgewachsene Waldhunde sind sehr klein - gerade mal rund 70 cm lang. Zoo Landau

Zoo Landau zu Waldhund-Paar: "Es war Liebe auf den ersten Blick"

Die nun frisch gebackenen Waldhund-Eltern sind laut Zoo vor knapp zwei Jahren nach Landau gekommen. Zwar habe das Pärchen den Eindruck vermittelt, dass es "Liebe auf den ersten Blick" sei. Der vom Zoo ersehnte Nachwuchs ließ aber auf sich warten. Dass es nicht nur gefunkt, sondern auch mit dem Nachwuchs geklappt hat ist für Experten eine kleine Sensation, so der Zoo.

Nachzucht der bedrohten Waldhunde in Zoos selten

Denn: Waldhunde würden europaweit nur in 50 Zoos gehalten und auch weltweit würden Tiere in Zoohaltung selten geboren - in den vergangenen zwölf Monaten sei das laut einer speziellen Datenbank weltweit gerade mal in zwölf Zoos der Fall gewesen, so Zoodirektor Jens-Ove Heckel und weiter: "Dass wir jetzt durch erfolgreiche Nachzucht von gleich fünf gesunden Jungtieren einen Betrag für die Erhaltungszucht leisten, ist ganz besonders erfreulich!" Denn die bedrohte Wildhundeart verliere durch den Menschen immer mehr an natürlichem Lebensraum - etwa durch Rodungen, Landwirtschaft oder Wilderei.

Zoobesucher: Waldhunde-Welpen erst in drei bis vier Wochen zu sehen

Bis auf Weiteres werden die Jungtiere allerdings noch nicht für die Zoogäste zu sehen sein. Die Eltern- und Jungtiere haben zwar die freie Wahl, in welchem Gehegeteil sie sich aufhalten möchten, aber die Jungtiere können noch nicht sicher laufen, sie werden sich daher vermutlich frühestens in drei bis vier Wochen zeigen.