Zoo Landau: Uhu-Jungtier überlebt in Tigerkäfig

Tierische Begegnung im Zoo Landau: Ein Uhu-Küken hat sich ins Gehege des sibirischen Tigers verirrt – und sich von der Raubkatze nicht im Mindesten beeindrucken lassen.

Ein Wildschwein, das für einen Löwen gehalten wird? Das mag in Berlin funktionieren. In der Pfalz braucht es schon einen Uhu, der gegen einen Tiger antritt.

Uhu zeigt Tiger, wo es langgeht

Es war an einem Wochenende im Juli, als die Tierpfleger im Zoo Landau eine ungewöhnliche Überraschung erlebt haben: In einem Gehege saß morgens beim Aufschließen plötzlich einer mehr. Wie der Zoo selbst auf seiner Facebook-Seite berichtet, befand sich ein Uhuküken, noch nicht ganz durchgefiedert und noch nicht flugfähig, im Tigerkäfig. Der Zoo geht davon aus, dass der Uhu von der hinten verlaufenden Mauer in das Gehege gehüpft ist – und dem eigentlichen Bewohner dann offenbar direkt gezeigt hat, was Sache ist. "Der Uhu hat alles richtig gemacht, als der Tiger auf ihn zukam. Er hat gefaucht, sich groß gemacht, aufgeplustert und die Flügel rechts und links zur Seite abgespreizt", so Vogelpflegerin Doreen Balzereit.

Vogelpflegerin Doreen Balzereit mit dem Uhu, der es mit einem sibirischen Tiger aufnahm. Facebook / Zoo Landau

Und die Strategie ging voll auf: Die Tigerkatze Ninoschka habe sich dann eingeschüchtert in den hinteren Teil des Geheges zurückgezogen. Diesen Moment nutzten Doreen Balzereit und andere Mitarbeiter des Zoos, um den Uhu aus sicherer Entfernung ganz sachte ins Vorgehege zu führen.

Das hätte auch anders ausgehen können

"Ein Tiger in Gefangenschaft behält seine Instinkte, und nicht jeder Vogel hätte diese Begegnung überlebt", sagt die Vogelpflegerin: "Aber Ninoschka hat noch nie in ihrem Leben einen Uhu gesehen, und konnte den überhaupt nicht einschätzen". Hinzu komme, dass auch ein Uhu-Küken schon eine beachtliche Größe erreichen könne: "Ausgewachsen ist das Tier noch nicht, da können noch fünf bis zehn Zentimeter zukommen. In dem Alter lässt sich auch noch nicht genau sagen, ob es sich um ein Männchen oder ein Weibchen handelt. Aber es macht schon erste Flugübungen mit."

Die Tigerkatze Ninoschka im Zoo Landau. Im Hintergrund ist die Mauer zu erkennen, von der das Uhu-Küken wohl ins Gehege gefallen ist. Zoo Landau

Familienzusammenführung im Zoo Landau

Inzwischen ist das Küken an sicherer Stelle wieder ausgesetzt worden. Offenbar wurde es schon sehnlichst erwartet: Den Angaben der Tierpfleger zufolge waren während der Rettungsaktion immer wieder die Rufe der Elterntiere zu hören.