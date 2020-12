Wissenschaftler erforschen das Verhalten der Humboldt-Pinguine im Landauer Zoo. Nach Angaben des Projektleiters testen die Wissenschaftler ein akustisches Warngerät, das verhindern soll, dass die Pinguine als Beifang in Fischernetzen verenden.

Unter der Leitung eines Kieler Meeresforschers untersuchen Landauer Studierende der Umweltwissenschaften, ob und wie die Humboldtpinguine im Zoo auf Töne reagieren, etwa auf den Ruf des Grindwals als ihren natürlichen Feind. Zu diesem Zweck hängen die Forscher ein spezielles Warngerät ins Wasserbecken, das die Laute des Grindwals wiedergibt. Parallel filmen sie das Verhalten der Pinguine in mehreren Versuchsreihen. Ziel sei zu verhindern, dass die Humboldtpinguine in ihrem natürlichen Lebensraum bei Chile und Peru in die riesigen Netze von Fischern geraten und dort qualvoll sterben.

Methode bei Schweinswalen erfolgreich

Nach Aussage des Meeresforschers wird das von ihm entwickelte Gerät bereits in der Ostsee zum Schutz von Schweinswalen erfolgreich eingesetzt. Das Forschungsprojekt zu den Pinguinen hat die in Landau ansässige Artenschutzorganisation "Sphenisco" in Auftrag gegeben. Nach Angaben der Organisation ist bei positiven Forschungsergebnissen in Landau geplant, das Warngerät im Freiland zu erproben.