Der Zoo in Landau meldet den wirtschaftlich erfolgreichsten Monat seit Bestehen des Tierparks. Im Juli wurden allein durch den Ticketverkauf 144.000 Euro eingenommen.

Zusätzlich zu den Einnahmen aus dem Ticketverkauf kommen noch 13.000 Euro aus dem Verkauf von Artikeln aus dem Zoo-Shop dazu.

Der sibirische Tiger Igor im Zoo Landau Stadt Landau

Noch nie in der Geschichte des Landauer Zoos konnte Direktor Jens-Ove Heckel nach eigenen Angaben solche Einnahmen vermelden. Der Zoodirektor schreibt den Erfolg dem hohen Bedarf von Familien nach Freizeitaktivitäten in der Region zu. Sehr viele Familien würden auch in diesem Jahr keinen Urlaub im Ausland machen und so vermehrt Ausflüge in der näheren Umgebung unternehmen.

Weit mehr als die Hälfte der Besucher eines ganzen Jahres

Insgesamt hat der Zoo Landau von März bis Juli 92.000 Besucher gezählt. Zum Vergleich: normalerweise kommt der Zoo in einem ganzen Jahr auf etwa 160.000 Besucher. Allerdings sei diese Zahl trotz des Rekordmonats nicht mehr erreichbar, so Jens-Ove Heckel. Zu lange hatte der Zoo wegen Corona geschlossen bleiben müssen.

Dennoch freue er sich riesig über den Erfolg im Juli.