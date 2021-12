Radfahrer schlägt Fußgänger Nase blutig

In Frankenthal ist am Dienstag ein Streit zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, waren beide Männer gegen Mittag am Frankenthaler Ortsausgang auf einem Rad- und Gehweg unterwegs. Offenbar sei zwischen ihnen zunächst ein verbaler Streit entstanden über die Benutzung des Weges. Daraufhin habe der Radfahrer dem 69-jährigen Fußgänger mit der Faust ins Gesicht geschlagen und verletzt, so dass dieser aus der Nase blutete. Der etwa 30 Jahre alte Radfahrer sei anschließend Richtung Lambsheim davongefahren. Die Polizei Frankenthal bittet Zeugen um Hinweise.