Unbekannte haben in Neustadt an der Weinstraße in der Nacht auf Mittwoch mit einem Winkelschleifer einen Zigarettenautomaten geknackt. Laut Polizei steht der Automat im Hof einer Gaststätte. Die Täter hätten mit dem Winkelschleifer Teile des Blechs herausgeschnitten und die Geldkassette darin entwendet. Wieviel Geld sich darin befand, sei noch unklar. Der Zigarettenautomat sei stark beschädigt worden, der Schaden wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.