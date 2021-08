per Mail teilen

Zeugen haben in Ludwigshafen eine 84-jährige Frau aus dem Badesee Willersinnweiher gerettet. Laut Polizei hat am Donnerstag-Nachmittag eine Frau die leblos wirkende Seniorin im See treiben sehen. Daraufhin habe sie mit Hilfe ihrer Tochter und eines unbekannten Mannes die 84-jährige aus dem Wasser gezogen. Die Tochter habe dann versucht die Seniorin wieder zu beleben, bis Rettungskräfte eintrafen. Der Zustand der Seniorin habe sich später im Krankenhaus stabilisiert. Warum die Frau im Wasser trieb, ist noch unklar.