Nach einem schweren Fahrradunfall am Donnerstag in Bad Dürkheim sucht die Polizei Zeugen. Das Unglück hat sich in der Nähe des Römischen Weinguts "Weilberg" im Stadtteil Ungstein ereignet. Die Polizei wurde nicht an den Unfallort gerufen. Der 64-jährige Fahrradfahrer liegt mit lebensgefährlichen Verletzungen im Krankenhaus und kann zum Tathergang nicht befragt werden. Zeugen zu dem Vorfall werden dringend darum gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.