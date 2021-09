Prozess verzögert sich wegen Flutkatastrophe an der Ahr

per Mail teilen

Ein Prozess wegen gefährlicher Körperverletzung zieht sich vor dem Landgericht Frankenthal in die Länge, weil es Probleme mit der Ladung eines Zeugen gab. Der Zeuge stammt aus dem Flutgebiet an der Ahr, bestätigte ein Gerichtssprecher dem SWR. Das Gericht habe ihn wegen der Flutkatastrophe nicht zum Prozess laden können, daher sei es zu Verzögerungen gekommen. Das Urteil war im September erwartet worden, nun kommt es wohl erst im November. Im Prozess geht es um einen Angeklagten aus Speyer, der seine ehemalige Lebensgefährtin so stark gewürgt haben soll, dass Lebensgefahr bestand. Zudem soll er eine brennende Zigarette auf ihrem Körper ausgedrückt haben.