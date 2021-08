Der Abriss und Neubau von Häusern im sozialen Brennpunkt "Bayreuther Straße" in Ludwigshafen soll 2023 beginnen und etwa zwei Jahren lang dauern. Das hat die Verwaltung am Montag im städtischen Bauausschuss bekanntgegeben. Einige Sanierungsarbeiten sollen danach erst im Jahre 2029 abgeschlossen werden. Im Juli hatte es im Stadtrat scharfe Kritik an den Verzögerungen der Baumaßnahmen gegeben. Frustriert seien die Menschen trotz des nun festgelegten Zeitplans noch immer, sagte CDU-Fraktionschef Peter Uebel im Bauausschuss. Nun sei es wichtig sich an den Plan zu halten und keine weiteren Verzögerungen mehr zu verursachen.