Verzweiflung bei Briefwählern in der Verbandsgemeinde Freinsheim

Etliche Briefwähler haben noch keine Unterlagen in ihrem Briefkasten. Woran es liegt und was die Gemeindeverwaltung noch tun kann.

Wieviele Briefwähler in der Verbandsgemeinde Freinsheim (Kreis Bad Dürkheim) ihre Stimmzettel noch nicht ausfüllen und wieder abschicken konnten, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall haben gut 5.700 der mehr als 12.000 Wahlberechtigten Briefwahl beantragt, also fast 50 Prozent der Berechtigten. Und dass es Probleme gibt, hat Wahlamts-Chef Jörg Heidemann, der gleichzeitig Büroleiter der Verwaltung ist, schon längst bemerkt.

Langeweile kommt keine auf

Das Postfach für die E-Mails rund um die Bundestagswahl ist prall gefüllt. Und "das Telefon im Wahlamt steht nicht still" schildert Heidemann. Mit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versucht er, die Probleme in den Griff zu bekommen. "Obwohl wir Mittwochnachmittags eigentlich geschlossen haben, war das Rathaus am Mittwoch lange geöffnet", sagt er.

Wahlamts-Chef Jörg Heidemann: Fast die Hälfte der Wahlberechtigten in der VG Freinsheim wählt inzwischen per Brief SWR

Briefwähler auch im Ausland

Als Grund für die Probleme führt der Büroleiter den engen Zeitrahmen an. Erst Anfang Februar konnten die Stimmzettel gedruckt werden, weil erst dann die Listen der Parteien endgültig feststanden. Am 7. Februar verließen die ersten 2.500 Briefwahlunterlagen das Freinsheimer Rathaus, am 12. Februar weitere 1.700. Und die Unterlagen gingen auch ins Ausland, nach Hongkong, USA, England, Usbekistan, Finnland und Griechenland. Aus diesen Ländern sind die Stimmzettel bereits wieder in Freinsheim eingetroffen.

Sind deine Unterklagen angekommen, müsste das drin sein: Anleitung für die Briefwahl

Stimmzettel

Wahlschein

Weißer Briefumschlag ohne Adresse

Roter Briefumschlag mit der Adresse der Wahlbehörde

Merkwürdigkeiten bei der Zustellung

Ungleich schwieriger scheint die rechtzeitige Rücksendung aus Dackenheim, Kallstadt, Weisenheim am Berg und den anderen Dörfern der Verbandsgemeinde zu sein. "Manche Briefwähler haben die am 12. Februar verschickten Unterlagen am 15. Februar bereits erhalten", wundert sich Heidemann. Andere haben sie bis heute nicht. Er habe Postlaufzeiten von fünf bis zehn Tagen beobachet. Auch dass zwei von drei Familienmitglieder ihre Unterlagen bekamen, aber das dritte Familienmitglied nicht, gehört zu den beobachteten Ungereimtheiten bei der Zustellung.

Das Rathaus in Freinsheim SWR

Auf dem Postweg ist Firma dazwischen

Kommentieren möchte Jörg Heidemann die Verzögerungen auf dem Postweg nicht. Die Verbandsgemeinde arbeite mit einer Firma zusammen, die die Briefe abholt, vorsortiert und dann in Zusammenarbeit mit der Post verschickt. "Presort" heißt die Firma, die bundesweit ihre Dienstleistung anbietet.

"Jede Stimme ist wichtig"

Trotz der Schwierigkeiten ist der Wahlamts-Chef davon überzeugt, dass alle ihre Stimmen rechtzeitig abgeben können. "Uns ist jede Stimme wichtig" sagt er. Viele Briefwähler hätten sich im Rathaus bereits neue Unterlagen abgeholt und zuvor die nicht zugesandten Wahlzettel für ungültig erklärt. Bis Freitag um 15 Uhr kann jeder seine Stimmzettel im Rathaus abgeben oder auch im Rathaus die Zettel abgeben.

In ganz schwierigen Fällen ist ein Kurier möglich

Wer Probleme hat, kann sich unter der Nummer 06353 9357-600 melden. Für Gehbehinderte oder allgemein für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, kann auch ein Kurier der Verwaltung geschickt werden, um nicht auf den Postweg angewiesen zu sein. Allerletzte Möglichkeit, Briefwahl-Stimmen abzugeben, ist dann am Sonntag die Abgabe im jeweiligen Wahllokal.