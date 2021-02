Die Polizei in der Vorder- und Südpfalz sucht nach Hinweisen zu zwei Serien von Autoaufbrüchen. Zunächst haben unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag Autos im südpfälzischen Schweighofen aufgebrochen, in der Nacht auf Sonntag gab es eine Aufbruchserie in Grünstadt. Dort waren nach Angaben der Grünstadter Polizei zwei Handwerksfirmen im Industriegebiet das Ziel der Täter. Insgesamt elf Fahrzeuge eines Elektro- und eines Glasbetriebs seien aufgebrochen worden. Dabei hätten die Täter wertvolles Werkzeug im Wert von mehreren Tausend Euro erbeutet. Aktuell wertet die Polizei die Videoaufzeichnungen einer Firma aus, auf denen zwei männliche Täter zu erkennen gewesen seien. In Schweighofen entstand laut Polizei ein Schaden von 8.000 Euro. Dort seien in der Nacht auf Samstag 13 Privat-PKW aufgebrochen worden, vor allem in nicht abgeschlossenen Garagen und in Höfen. Die Polizei in Bad Bergzabern schließt nicht aus, dass es einen Zusammenhang bei den beiden Aufbruchserien gibt.