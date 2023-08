Alles Wichtige zum Wurstmarkt in Bad Dürkheim

Das größte Weinfest der Welt, der Dürkheimer Wurstmarkt, findet vom 8. bis 18. September 2023 zum 607. Mal statt.

In gut zwei Wochen startet in Bad Dürkheim der 607. Dürkheimer Wurstmarkt. In diesem Jahr ist ein Dorfplatz mit zentraler Bühne im Weindorf geplant. Dort können die Gäste 307 Wein- und Sektsorten aus Bad Dürkheim probieren. Erstmals soll es auch alkoholfreien Wein im Ausschank geben. Wichtig: An den traditionellen Schubkarchständen soll die Rieslingschorle dieses Jahr 5,50 Euro nach Angaben der Veranstalter kosten und wird damit etwas teurer als im Vorjahr.

Fassanstich vor dem Wurstmarkt in Bad Dürkheim. SWR

Höhepunkte auf dem Wurstmarkt: Eröffnungsspiel und Besuch von Malu Dreyer

Der Rummel hat neue Fahrgeschäfte dabei, insgesamt gibt es 21 Attraktionen. Neu dabei ist ein Kettenkarussell. Wie in jedem Jahr soll es ein Riesenrad geben. Zum Programm gehören außerdem der Wurstmarktumzug sowie der literarische Frühschoppen. Weiterer Höhepunkt in diesem Jahr ist das 50. Jubiläum des historischen Eröffnungsspiels.

„Wir haben richtig Vorfreude auf den Dürkheimer Wurstmarkt. Gerade nach der Coronazeit freuen wir uns besonders darauf, dass es wieder richtig losgeht."

Sicherheitskonzept beim Wurstmarkt und Kosten fürs Parken

Die Polizei kündigt Taschenkontrollen an, mobile Barrikaden sollen das Gelände vor Fahrzeugen schützen. Im Bereich des DRK wird es einen geschützten Rückzugsort für Besucher geben. Das Parken wird in diesen Jahr sechs bis sieben Euro kosten, bewachte Fahrradstellplätze kosten drei Euro. Die RNV wird mehr Züge einsetzen und die Straßenbahnen aus Ludwigshafen sollen im Zehn-Minuten-Takt fahren.

Musik, Feuerwerk und Autogramme vom 1. FC Kaiserslautern

Wurstmarktfans können sich in diesem Jahr auf musikalische Unterhaltung im Weindorf und den Schubkarchständen, Feuerwerke am 12. und 18. September, eine stilvolle Weinprobe im Riesenrad und sogar auf eine Autogrammstunde mit dem 1. FC Kaiserslautern im Festzelt Hamel freuen.

Bei einer Pressekonferenz wurden die Weine aus Bad Dürkheim für den Wurstmarkt vorgestellt. SWR

Im Mittelpunkt stehen 307 Weine und Sekte, die aus Bad Dürkheimer Weinbergen und Weinkellern stammen. Die große Menge an Weinen, Sekten und Seccos sowie erstmals entalkoholisiertem Wein ohne Alkohol. Der Wurstmarkt ist nach eigenen Angaben das größte Weinfest der Welt. Die Veranstalter rechnen mit etwa 600.000 bis 700.000 Menschen.