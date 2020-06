per Mail teilen

Der Bad Dürkheimer Stadtrat wird am Dienstag voraussichtlich endgültig die Absage des Wurstmarktes beschließen.

Generell soll es Anfang September keinerlei Veranstaltungen in der Kurstadt geben. Mit der Verlängerung des Verbots von Großveranstaltungen bis Ende Oktober sei laut Bürgermeister Christoph Glogger im Grunde schon klar gewesen, dass es in diesem Jahr keinen Wurstmarkt geben kann.

Keine abgespeckte Version

Zunächst habe die Stadt noch darüber nachgedacht, eine abgespeckte Version in den Weingütern zu organisieren, aber auch davon habe die Verwaltung schnell Abstand genommen. Die Gefahr, auf diese Weise Massen an Besuchern in die Stadt zu locken, wäre zu groß gewesen.

Darauf werden die Besucher bis 2021 warten müssen picture-alliance / dpa

Am Dienstagabend soll der Stadtrat endgültig auch offiziell die Absage des Wurstmarktes beschließen. Wahrscheinlich werde ein Online-Wurstmarkt angeboten, ähnlich dem Internet-Stadtfest, das bereits mit Livestreams und Mitmachangeboten stattgefunden hat.