Telefonbetrüger ergaunern 40.000 Euro

Mehrfach sind gestern Senioren in Worms von Telefonbetrügern überlistet worden - in einem Fall hatte eine Rentnerin 40.000 Euro an Betrüger gezahlt. Die Polizei warnt davor, dass die Betrügerbanden vermehrt ihre Opfer mit schrecklichen Nachrichten erschrecken. In den Fällen gestern wurde den Seniorinnen weiß gemacht, nahe Verwandte hätten einen tödlichen Unfall verursacht und kämen nur gegen eine Kaution von 40.000 Euro aus der Haft. Eine Seniorin konnte zu ihrem eigenen Glück das Geld nicht auftreiben, woraufhin die Betrüger auflegten. Eine andere hob die geforderten 40.000 Euro ab, und übergab sie an eine ihr unbekannte Person. Die Polizei weist darauf hin, dass in Deutschland keine Kaution für festgenommene Personen verlangt wird.