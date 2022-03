Zwei Wohnungsbrände in der Südpfalz

Wie die Polizei Landau mitteilt, hat es am Freitagabend zwei Brände in der Südpfalz gegeben. In Bad Bergzabern hat die Feuerwehr eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelöscht und in Herxheim war ein Einfamilienhaus in Brand geraten. In beiden Fällen gab es nach Polizeiangaben keine Verletzten und das Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. In Bad Bergzabern ist nach Schätzung der Polizei ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.