Schwierige Suche nach Wohnraum für Geflüchtete

Die Stadtverwaltung von Ludwigshafen sucht weiter dringend nach freien Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine. Die eigenen Plätze der Stadt werden nach Einschätzung der Verantwortlichen nicht ausreichen. In einer Video-Konferenz teilte die Verwaltung mit, dass die ersten 15 Geflüchteten, die vom Land zugewiesen wurden, in städtische Unterkünfte eingezogen sind. Insgesamt habe die Stadt derzeit 200 freie Plätze in ihren eigenen Unterkünften. Das werde aber nicht ausreichen. Man sei dringend auf Wohnungsangebote von Privatleuten angewiesen. „Jede Wohnung hilft uns“, sagte Sozialdezernentin Beate Steeg. Oberbürgermeisterin Steinruck sagte, man bereite sich auch darauf vor, Geflüchtete wieder in Zelten unterzubringen.