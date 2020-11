Ab Montag tritt bundesweit ein Übernachtungsverbot für Touristen in Kraft. Nicht nur Hotels und Ferienwohnungen sind betroffen, sondern auch Reisen mit dem Wohnmobil. Die Pfalz macht jetzt die Plätze dicht.

Die neuen Bund-Länder- Beschlüsse zur Eindämmung der Corona-Pandemie zwingen auch die touristischen Regionen in der Vorder- und Südpfalz zum Handeln. Bis Montag müssen dort neben Hotels und Ferienwohnung auch Reisemobil-Stellplätze geräumt sein. Denn laut Beschluss sind Bürgerinnen und Bürger ab Montag aufgefordert, auf nicht notwendige private und touristische Reisen zu verzichten.

Diese Corona-Maßnahmen gelten ab 2. November deutschlandweit Gemeinsamer Aufenthalt in der Öffentlichkeit wird nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert.

wird nur noch Angehörigen des eigenen und eines weiteren Hausstandes mit maximal zehn Personen gestattet sein. Verstöße gegen diese Kontaktbeschränkungen werden von den Ordnungsbehörden sanktioniert. Gastronomiebetriebe werden vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen.

werden vom 2. November an für den restlichen Monat schließen. Davon ausgenommen sind die Lieferung und Abholung von Speisen für den Verzehr zu Hause, Kantinen sollen offen bleiben dürfen. Touristische Übernachtungsangebote im Inland werden im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden.

im Inland werden im November verboten werden. Diese dürften nur noch für notwendige Zwecke wie zwingende Dienstreisen gemacht werden. Freizeiteinrichtungen werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen.

werden geschlossen. Dazu gehören etwa Theater, Opern, Konzerthäuser, Messen, Kinos, Freizeitparks und Spielhallen. Schulen und Kindergärten bleiben auch im November verlässlich geöffnet.

bleiben auch im November verlässlich geöffnet. Groß- und Einzelhandel bleibt geöffnet. Allerdings soll sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen.

bleibt geöffnet. Allerdings soll sich in den Geschäften nicht mehr als ein Kunde pro zehn Quadratmeter aufhalten dürfen. Kosmetikstudios, Massagepraxen und Tattoo-Studios werden geschlossen, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiterhin möglich. Auch Friseure bleiben geöffnet.

werden geschlossen, weil dort der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Medizinisch notwendige Behandlungen etwa beim Physiotherapeuten sind weiterhin möglich. Auch bleiben geöffnet. Profisport soll im November nur noch ohne Zuschauer stattfinden dürfen. Das gilt auch für die Fußball-Bundesliga. Der Amateursport wird weitestgehend ausgesetzt.

St. Martin stellt Schilder auf

In Neustadt an der Weinstraße waren die Reisemobil-Stellplätze in den vergangenen Tagen voll belegt, berichtet der Leiter des Tourismus-Büros. Die Gemeinde St. Martin kündigte an, ab Donnerstag Schilder aufzustellen, um die Reisenden aufzufordern, bis Montag die Stellplätze zu verlassen. Danach seien Kontrollen geplant. Das Übernachtungsverbot soll deutschlandweit bis Ende November gelten.

Kontrollen von Hotels und Ferienwohnungen schwieriger

Viel schwieriger sei es jedoch, so die Verwaltung, die neuen Vorgaben bei Hotels und Ferienwohnungen zu überprüfen. In diesem Bereich seien die Behörden auf die Mithilfe der Anbieter angewiesen.